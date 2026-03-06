Разделы

МТС запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Калининградской области

МТС объявила о введении в эксплуатацию отечественных базовых станций «Иртея» в Калининградской области. Новое оборудование появилось в Янтарном, где находится самый чистый пляж в стране, и ещё в двух малых населённых пунктах региона.

За счёт установки отечественного оборудования специалисты МТС расширили покрытие LTE в посёлке городского типа Янтарный. Скорость передачи данных выросла на треть на улице Советской и в районе частного сектора, расположенного вдоль Приморской улицы. Поселок круглогодично посещают туристы, и теперь даже в разгар сезона скоростей мобильного интернета МТС будет достаточно для пользования всеми необходимыми сервисами.

Также новые базовые станции «Иртея» позволили увеличить пропускную способность сети и скорость мобильного интернета в посёлках Ольховатка (Гусевский округ) и Куйбышевское (Гвардейский округ), где в общей сложности проживает около 750 человек. Теперь местные жители смогут на высокой скорости пользоваться сервисами банков и «Госуслугами», находить нужную информацию для учебы и работы, смотреть фильмы и играть в онлайн-игры.

«Локализация производства и внедрение российского оборудования снижают зависимость операторов от импортных решений и позволяют обеспечивать технологический суверенитет. Базовые станции «Иртея» работают на сети МТС с конца 2024 г. и уже отлично зарекомендовали себя в десятках российских регионов. В этом году мы продолжим их использование в регионе при строительстве сети», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

МТС реализует первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 г. компания получит в свою сеть 20 тыс. базовых станций «Иртея».

