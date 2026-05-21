Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС с начала года построила 44 отечественные базовые станции «Иртея» в Дагестане

МТС с начала года построила 44 отечественные базовые станции «Иртея» в Дагестане. Всего в регионе работает уже более 50 комплектов российского оборудования. К 2027 г. их на сети в республике будет уже 156.

Дагестан лидирует на Северном Кавказе по количеству построенных и планируемых к установке российских базовых станций. Инженеры МТС запустили отечественное телеком-оборудование в самых разных точках региона – от прибрежных территорий до высокогорных малонаселенных сел с непростым климатом. Например, в этом году отечественные базовые станции вышли в эфир в горных селах Мискинджа Докузпаринского района и Карекадани Левашинского, в пригородах Дербента и Хасавюрта.

Опыт эксплуатации отечественных базовых станций в прошлом году в Дагестане позволил внести полезные улучшения в оборудование. Базовые станции «Иртея» выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Они рассчитаны на более высокие нагрузки в городах, могут работать в большинстве диапазонов LTE, а также поддерживают технологии GSM и VoLTE.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Планируется, что до конца года отечественные базовые станции будут работать более чем в 150 населенных пунктах Дагестана, в том числе в самом высокогорном селе региона – Куруше в Докузпаринском районе. Это позволит значительно расширить покрытие мобильного интернета в горном ауле и проверить оборудование на прочность в самых суровых условиях.

«В некоторых населенных пунктах благодаря установке отечественных базовых станций мобильный интернет появится впервые, в других за счет запуска частот с большим радиусом действия на российском оборудовании мы значительно улучшим покрытие, особенно это актуально в горных территориях и на автомобильных дорогах», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290