МТС: к концу 2026 г. в Прикамье будут работать порядка 50 отечественных базовых станций

МТС установит до конца 2026 г. на своей сети мобильной связи в Пермском крае еще 26 отечественных базовых станций «Иртея». Новое оборудование появится в Кишертском, Ильинском, Октябрьском, Усольском, Чернушинском, Соликамском, Пермском, Нытвенском, Кунгурском, Александровском, Куединском, Чайковском и Большесосновском районах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На данный момент оборудование «Иртея» уже запущено в нескольких территориях Пермского края. А к концу 2026 г. в регионе будет работать около 50 базовых станций. Отечественное оборудование поддерживает стандарт LTE, обеспечивая доступ к высокоскоростному интернету МТС. Функционал базовых станций также включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE).

К началу 2025 г. МТС ввела в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России первую промышленную партию из 200 российских базовых станций LTE «Иртея». К началу 2026 г. была установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов. Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций «Иртея». Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. К 2030 г. «Иртея» поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«Пермский край — в числе регионов, где мы активно разворачиваем сеть на российском оборудовании. Новые 26 станций, которые появятся до конца 2026 г., позволят расширить покрытие еще в 13 районах Прикамья. Мы тесно взаимодействуем с коллегами из «Иртеи» по тестированию и адаптации оборудования к нашим потребностям. И сегодня можем с уверенностью сказать, что оборудование доказало высокий уровень качества и эффективности», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

