Кузбасс лидирует по числу запущенных в Сибири отечественных базовых станций LTE «Иртея»

МТС реализовала в Кемеровской области второй этап проекта по запуску телеком-оборудования российского производства «Иртея». В рамках него с конца 2025 г. в эфир выведены 45 базовых станций стандарта LTE. Это позволило расширить зону покрытия сетью четвертого поколения в 15 муниципальных образованиях – как в городах, так и в селах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отечественное оборудование специалисты компании установили в разных районах Кемеровской области: в тех населенных пунктах и на участках автодорог, где прежде всего требовалось усилить мобильную сеть. Больше всего базовых станций «Иртея» выведено в эфир в Таштагольском, Ленинск-Кузнецком и Гурьевском муниципальных округах.

Первая в Кузбассе и одна из первых в России отечественная станция LTЕ заработала в поселке Верх-Егос Прокопьевского муниципального округа в конце 2024 г., когда МТС начала устанавливать российское оборудование на действующей сети. Всего на текущий момент в Кузбассе выведено в эфир 60 импортозамещенных базовых станций – это самый масштабный запуск за Уралом. В рамках следующего этапа проекта оператор планирует запустить в Кузбассе еще более 70 единиц отечественного оборудования.

«На сегодняшний день в сети МТС по всей Сибири работает около 140 российских базовых станций “Иртея”. Кузбасские специалисты одними из первых в телеком-отрасли познакомились с ними и испытали их в реальных условиях. Мы проверили их совместимость с сетевыми элементами и интеграцию с действующим оборудованием других вендоров, протестировали, как они работают с различными смартфонами. Наш опыт показал: “Иртея” готова к полноценной работе в Сибири. Мы продолжаем в Кузбассе большую стройку сети с использованием российского оборудования – регион остается лидером в этом направлении», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Базовые станции «Иртея» выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Они рассчитаны на более высокие нагрузки в городах, могут работать в большинстве диапазонов LTE, а также поддерживают технологию GSM и VoLTE. Оборудование интегрируется с современными системами управления сетью, инфраструктурой могут совместно пользоваться несколько операторов.

