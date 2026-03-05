МТС расширила сеть отечественных базовых станций в Прикамье

МТС сообщила о запуске 10 базовых станций «Иртея» российского производства ещё в семи районах Пермского края. Благодаря этому высокоскоростной мобильный интернет стал доступен ещё для более чем 13 тыс. жителей Прикамья.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование LTE отечественного производства сразу в нескольких территориях региона. Базовые станции «Иртея» были запущены в Красновишерском, Чернушинском, Пермском, Александровском, Осинском, Добрянском и Соликамском районах Пермского края.

Базовые станции «Иртея» поддерживают стандарт LTE, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Теперь жители Прикамья могут пользоваться онлайн-сервисами, банковскими приложениями, онлайн-кинотеатрами, дистанционно получать медицинскую помощь и образование.

«Пермский край — территория с непростой географией и значительным количеством удаленных поселков, где качественная связь жизненно необходима. Запуская отечественные базовые станции, мы не просто расширяем покрытие LTE, но и создаем фундамент для технологической независимости нашего региона. Благодаря оборудованию «Иртея» еще 13 тыс. жителей Прикамья, включая жителей малых деревень, получили равный доступ к цифровым услугам. Это важный шаг в развитии инфраструктуры и устранении цифрового неравенства между городом и сельской местностью», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

МТС реализует первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 г. компания получит в свою сеть 20 тыс. базовых станций «Иртея». Оборудование разработано и произведено компанией «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит МТС. Ранее оборудование российского производства уже было запущено в Соликамском, Чайковском и Пермском районах Прикамья.