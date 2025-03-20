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МТС запустила в эфир в Томской области отечественные базовые станции «Иртея»

МТС сообщает о запуске в эфир четырех отечественных базовых станций «Иртея» в Томской области. Две из них установлены в селе Красный Яр Кривошеинского района и по одной в селах Батурино Асиновского района и Комсомольск Первомайского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции «Иртея» могут работать в диапазоне 800 МГц и 1800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Теперь почти 5000 селян смогут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами: от госуслуг и онлайн-шопинга до просмотра потокового видео в высоком разрешении.

«Томская область стала одним из первых регионов, на территории которого МТС установила отечественные базовые станции, а сейчас наши технические специалисты занимаются настройкой оборудования. Таким образом, Томск подтвердил свой статус инновационного региона, где не только занимаются собственными технологическими разработками, но и с интересом внедряют то, что создано другими, в данном случае в телеком-сфере», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Томская область в числе первых регионов России получила оборудование российского телеком-вендора ООО «Иртея», 50% акций которого принадлежит ПАО «МТС».

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