МТС запустит на Сахалине и Курилах российские базовые станции «Иртея»

МТС установит к 2027 г. на своей сети в Сахалинской области отечественные базовые станции «Иртея». Новая партия оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны. Общее количество базовых станций в 76 регионах России до конца 2026 г. достигнет 3800 единиц. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции «Иртея» российского производства появятся в 2026 г. в большинстве районов Сахалинской области: Долинском, Корсаковском, Холмском, Охинском, Макаровском, Анивском, Томаринском, Углегорском, Тымовском, Невельском, а также в Южно-Сахалинске. В 2027 г. российское оборудование выйдет в эфир на Курилах – в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.

В 2025 г. МТС запустила на своей сети первую промышленную партию из 200 российских базовых станций (БС) «Иртея». В том числе, более 30 таких БС вышли в эфир в пяти дальневосточных регионах - в Бурятии, Амурской области, Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. К началу 2026 г. в регионах установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов B1 (2100 МГц) и B7 (2600 МГц). Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций «Иртея».

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «Иртея» к 2030 г. поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

Базовые станции выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE и GSM. Функционал включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

«Сахалинская область – один из самых цифровизированных регионов России. Несмотря на островное положение и сложную логистику, в регионе активно строится технологический суверенитет и развиваются самые современные цифровые сервисы. Установка оборудования российского телеком-вендора - знаковый этап в развитии отрасли. Важно и то, что современное оборудование российского производства появится в небольших населенных пунктах островного региона, что позволяет эффективнее развивать программы по устранению цифрового неравенства», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.