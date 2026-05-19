МТС и «Иртея» расширяют сеть отечественных базовых станций в Нижегородской области

ПАО «МТС» установит к началу 2027 г. в Нижегородской области порядка 60 новых базовых станций отечественного производства от компании «Иртея». Это решение направлено на значительное улучшение качества мобильной связи и обеспечение стабильности сети в условиях растущих нагрузок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая партия оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны LTE и GSM. Всего в России компания намеревается запустить еще 2,6 тыс. отечественных базовых станций производства ООО «Иртея», доведя их общее количество в 76 регионах России до 3,8 тыс. единиц.

На сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1,2 тыс. базовых станций «Иртея». В Нижегородской области запущено уже 32 базовых станций «Иртея», охватывающих как городские, так и сельские территории. Отечественное телеком-оборудование было установлено в Ардатовском, Ветлужском, Павловском, Уренском, Краснобаковском, Спасском, Городецком, Тоншаевском и других районах.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «Иртея» к 2030 г. поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«В Нижегородской области мы продолжаем активно развивать телекоммуникационную инфраструктуру, внедряя передовые отечественные решения. Установка около 60 новых базовых станций «Иртея» к 2027 г. позволит не только повысить качество связи, но и обеспечить стабильность работы сети в условиях растущих нагрузок. Это решение не только способствует технологической независимости, но и обеспечивает жителей региона доступом к современным услугам связи, что является нашей социальной ответственностью. Мы гордимся тем, что поддерживаем российского производителя и готовим сеть к будущим вызовам, включая переход на 5G.», —сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

«Создание отечественной базовой станции – это итерационный процесс, который невозможно реализовать в отрыве от оператора. Лабораторные условия не позволяют учесть все нюансы радиочастотной обстановки и нагрузок. Только плотное взаимодействие с МТС в действующей сети дает нам необходимую обратную связь для доводки продукта. Мы последовательно проходим этот сложный путь, и то, что оператор выбирает наши базовые станции в ходе конкурентных процедур на общих основаниях, подтверждает достигнутый нами прогресс. Впереди еще много работы, но именно основанный на тесном сотрудничестве подход гарантирует создание действительно качественного и конкурентоспособного решения», — сказал генеральный директор «Иртея» Дмитрий Лаконцев.

Архитектура базовых станций «Иртея» основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачной архитектуры, при которой часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. В декабре 2024 года приказом Минпромторга России базовым станциям производства «ИРТЕЯ» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

Базовые станции выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE (B1–2100 МГц, B3–1800 МГц, B7–2600 МГц, B8–900 МГц, B20–800 МГц, B38–TDD 2600 МГц), а также поддерживает технологию GSM. Функционал базовых станций включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.