МТС: в 2026 г. в Кировской области будут работать более 40 отечественных базовых станций

МТС установит до конца 2026 г. на своей сети мобильной связи в Кировской области еще 31 отечественную базовую станцию «Иртея», доведя их общее количество в регионе до 41 единицы. На данный момент оборудование уже запущено в Кирово-Чепецком, Слободском, Лузском, Котельничском, Опаринском, Омутнинском и Верхнекамском районах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отечественные базовые станции «Иртея» поддерживают стандарт LTE, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Функционал базовых станций также включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE).

К началу 2025 г. МТС ввела в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России первую промышленную партию из 200 российских базовых станций LTE «Иртея». К началу 2026 г. была установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов. Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций «Иртея». Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. К 2030 г. «Иртея» поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«Развитие сети на российском оборудовании — это большой шаг в цифровизации Кировской области. Мы не просто наращиваем число базовых станций, а закладываем надежный фундамент для современных цифровых сервисов, качественного интернета и устойчивой голосовой связи в самых разных уголках региона. Уже сегодня наши абоненты пользуются связью на новом оборудовании, а к концу 2026 г. мы кратно усилим LTE-покрытие, чтобы каждый житель области мог в полной мере ощутить преимущества цифровой среды — от удаленной работы до дистанционного образования», — сказал технический директор МТС в Кировской области Илья Ульянов.

