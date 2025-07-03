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МТС МТС-BNG
УПОМИНАНИЯ
|03.07.2025
|Не только базовые станции. Гигантский российский оператор переходит на отечественные маршрутизаторы собственной разработки 1
|03.07.2025
|МТС установит на транспортной сети маршрутизаторы собственной разработки 1
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Cisco Systems 5168 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 2
|Huawei 4048 1
|МТС - Иртея 73 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 1
|Intel x86 - архитектура процессора 1920 2
|FreePik 1183 1
|Juniper Research 536 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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