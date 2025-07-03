Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178226
ИКТ 13855
Организации 10783
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3476
Системы 25861
Персоны 76543
География 2888
Статьи 1534
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

МТС МТС-BNG


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Не только базовые станции. Гигантский российский оператор переходит на отечественные маршрутизаторы собственной разработки 1
03.07.2025 МТС установит на транспортной сети маршрутизаторы собственной разработки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5168 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 2
Huawei 4048 1
МТС - Иртея 73 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30800 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1993 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6505 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4215 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12456 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13975 2
ШПД - BRAS/BNG/BBRAS - Broadband Remote Access Server - маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера 39 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69051 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9484 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21270 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8242 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3739 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1225 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8735 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2268 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21176 1
Intel x86 - архитектура процессора 1920 2
FreePik 1183 1
Перов Виктор 3 2
Россия - УФО - Челябинская область 1305 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 687 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 844 2
Россия - ПФО - Пензенская область 612 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 666 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 600 2
Россия - ДФО - Амурская область 787 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 579 2
Россия - УФО - Свердловская область 1617 2
Россия - РФ - Российская федерация 150443 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 926 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 720 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1983 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 632 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17590 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 2
Juniper Research 536 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще