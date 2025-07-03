Не только базовые станции. Гигантский российский оператор переходит на отечественные маршрутизаторы собственной разработки

МТС внедряет в свою транспортную сеть маршрутизаторы собственной разработки. Попутно оператор активно переходит на базовые станции российской компании «Иртея», в которой у него 50-процентная доля, отказываясь от решений иностранных поставщиков.

Российской сети – российские маршрутизаторы

Оператор связи МТС сообщил CNews о грядущем переходе на сервисные маршрутизаторы BRAS/BNG, разработанные его специалистами. Они будут внедрены в транспортную сеть оператора с целью управления и агрегации пользовательского трафика фиксированного интернета. Стоит подчеркнуть, что оператор создал не «железо», а лишь программную их часть.

Цель мероприятия – импортозамещение. «Собственное решение в виде ПО (программного обеспечения – прим. CNews) на широко доступных серверах заменит оборудование иностранных производителей», – заявили CNews представители МТС.

В компании подчеркнули, что к началу июля 2025 г. разработанные МТС решения прошли все необходимые этапы сертификации. Этап тестирования, притом в составе действующей инфраструктуры, тоже позади, и в настоящее время оператор ведет подготовку к внедрению и запуску маршрутизаторов «в различных регионах России». В компании подчеркнули, что запуск этот будет «масштабным».

victor217 / FreePik МТС импортозамещается на уровне инфраструктуры

«Такому оборудованию труднее всего найти замену, так как его на сети требуется немного, а предложение на рынке ограниченное. В итоге мы решили создать устройство своими силами, собрав сильную экспертную команду из собственных и привлеченных специалистов. За основу взяли идею с написанием ПО, которое можно установить на любое доступное серверное оборудование х86, чтобы не привязываться к конкретному поставщику железа», – сказал CNews директор департамента регионального транспорта и сетей корпоративных клиентов МТС Виктор Перов.

Как домашний роутер, только круче

В планах МТС – импортозамещение оборудования сервисной границы BRAS (Broadband Remote Access Server) и BNG (Broadband Network Gateway). Оно фактически объединяет магистральный канал и сеть широкополосного фиксированного доступа и нужно для агрегации пользовательского трафика с целью последующего его перенаправления в магистральную сеть.

У BRAS/BNG есть много дополнительных обязанностей, поскольку это неотъемлемая часть сети современных операторов проводного интернета. А поскольку по всей стране с весны 2025 г. наблюдаются постоянные принудительные отключения мобильного интернета объясняемые заботой о безопасности граждан и провоцирующие россиян массово подключать домашний интернет, на эти компоненты ложится дополнительная нагрузка.

Маршрутизаторы BRAS/BNG, в числе прочего, авторизуют и протоколирует сессии клиентов, назначают им IP-адреса, а также применяет политики качества, подчеркнули представители МТС.

Широкий пул ушедших конкурентов

До конца февраля 2025 г. в Россию ручьем текло сетевое «железо» иностранных производителей, в том числе и маршрутизаторы BRAS/BNG. В качестве примера МТС упомянула компании Juniper и Cisco – последняя ясно дала понять, что больше не намерена работать в России, и полностью покинула эту страну.

Разработку программных заменителей роутеров этой компании технический блок МТС завершил к концу 2024 г. Как долго длился процесс создания ПО, в компании не уточнили. На выходе у разработчиков получилось программное обеспечение, которое «устанавливается на широко распространенные сервера архитектуры х86», отметили в МТС.

Есть бумажка – можно устанавливать

Следующим после разработки этапом стала сертификация программных роутеров. МТС получил необходимые бумаги в начале 2025 г. – программно-аппаратный комплекс «МТС-BNG» отныне имеет сертификат соответствия в области связи».

Сразу после этого оператор приступил к тестированию собственного творения в «полевых» условиях, то есть на функционирующих участках сети. Это была тестово-коммерческая эксплуатация, и проводилась она сразу в четырех областях России – Амурской, Белгородской, Нижегородской и Челябинской областях. Количество испытуемых образцов в МТС не раскрыли.

Теперь же маршрутизаторы переходят в полностью коммерческую эксплуатацию. План МТС на 2025 г. включает их внедрение еще в 10 российских регионах – Астраханской, Владимирской, Вологодской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской областях и Ставропольском крае. Остальные регионы страны будут получать комплексы «МТС-BNG» постепенно, в течение нескольких лет, «по мере устаревания иностранного оборудования», отметили представители МТС, не назвав более точные сроки.

«При создании нашего решения мы провели масштабную аналитику, учли опыт инженеров, которые работали с аналогичным оборудованием, проработали вопросы интеграции с системами биллинга и мониторинга и на выходе получили готовый конкурентоспособный продукт. Комплексы «МТС-BNG» в ходе тестовой эксплуатации успешно приняли на себя коммерческий трафик пилотных регионов. Сейчас мы сосредоточены на расширении функционала, финишной отладке ПО и масштабировании нашего решения в различных регионах страны», – сказал Виктор Перов.

Мобильное импортозамещение

МТС также занимается импортозамещением инфраструктуры в своей сотовой сети. Оператор владеет половиной (50%) российской компании «Иртея», которая ведает разработкой и производством базовых станций.

До конца февраля 2022 г. в Россию массово ввозились базовые станции Nokia, Ericsson и ряда крупных китайских вендоров, но в настоящее время все их поставки прекращены, по крайней мере, официально. Операторы связи заключают контракты с российскими разработчиками базовых станций, чтобы постепенно вытеснять из своих сетей зарубежное «железо».

МТС очень активно внедряет станции «Иртеи» в свою сеть с начала 2024 г., в том числе и заменяя ими оборудование иностранных брендов. Пока речь только о 4G-станциях, но в июне 2025 г., как сообщал CNews, «Иртея» показала свою новую базовую станцию с для сотовых сетей пятого поколения. МТС утверждает, что эта станция – первая российская с поддержкой стандарта 5G.