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МТС установит на транспортной сети маршрутизаторы собственной разработки

МТС самостоятельно разработала сервисные маршрутизаторы BRAS/BNG для управления и агрегации пользовательского трафика фиксированного интернета на транспортной сети. Собственное решение в виде ПО на широко доступных серверах заменит оборудование иностранных производителей. Разработка МТС успешно прошла сертификацию, тестирование на действующей инфраструктуре и готовится к масштабному запуску в различных регионах России. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Оборудование сервисной границы BRAS (Broadband Remote Access Server) или BNG (Broadband Network Gateway) – устройство или программный элемент, работающий на стыке магистральной сети и сети широкополосного фиксированного доступа. Решение агрегирует подключения пользователей: маршрутизирует трафик в магистральную сеть, авторизует и протоколирует сессии клиентов, назначает IP-адреса, применяет политики качества.

После ухода из России основных вендоров сетевого оборудования – Cisco, Juniper и Huawei – технический блок МТС к концу 2024 г. самостоятельно создал собственное решение – сервисные маршрутизаторы в виде программного обеспечения, которое устанавливается на широко распространенные сервера архитектуры х86.

В начале 2025 г. компания получила на свой программно-аппаратный комплекс «МТС-BNG» сертификат соответствия в области связи и вывела несколько комплектов оборудования в тестово-коммерческую эксплуатацию в четырех регионах России: Амурской, Белгородской, Нижегородской и Челябинской областях.

«Такому оборудованию труднее всего найти замену, так как его на сети требуется немного, а предложение на рынке ограниченное. В итоге мы решили создать устройство своими силами, собрав сильную экспертную команду из собственных и привлеченных специалистов. За основу взяли идею с написанием ПО, которое можно установить на любое доступное серверное оборудование х86, чтобы не привязываться к конкретному поставщику железа», – сказал директор департамента регионального транспорта и сетей корпоративных клиентов МТС Виктор Перов.

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«При создании нашего решения мы провели масштабную аналитику, учли опыт инженеров, которые работали с аналогичным оборудованием, проработали вопросы интеграции с системами биллинга и мониторинга и на выходе получили готовый конкурентоспособный продукт. Комплексы «МТС-BNG» в ходе тестовой эксплуатации успешно приняли на себя коммерческий трафик пилотных регионов. Сейчас мы сосредоточены на расширении функционала, финишной отладке ПО и масштабировании нашего решения в различных регионах страны», – отметил Перов.

До конца 2025 г. МТС планирует запустить свое решение в коммерческую эксплуатацию в 10 регионах: Астраханской, Владимирской, Вологодской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской областях и Ставропольском крае. В течение нескольких лет по мере устаревания иностранного оборудования комплексы «МТС-BNG» будут постепенно установлены на всей сети МТС.

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