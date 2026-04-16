МТС усилила сеть LTE на трассе М-4 «Дон» с помощью отечественных базовых станций «Иртея»

Компания МТС сообщила о модернизации инфраструктуры связи на автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области накануне сезона отпусков. Отечественные базовые станции «Иртея» введены в эксплуатацию на участках федеральной трассы в Бобровском, Павловском, Верхнемамонском, Кантемировском и Каширском районах. В общей сложности российское телеком-оборудование усилило сеть на 187 километрах магистрали и в населенных пунктах рядом.

Специалисты МТС запустили отечественные базовые станции «Иртея» в семи населенных пунктах вблизи автодороги М-4 «Дон»: городе Павловске, селах Каширское, Нижний Мамон и других. Оборудование работает в частотном диапазоне LTE 800 МГц, что позволило обеспечить покрытие больших территорий.

Импортонезависимость

Местные жители и автопутешественники теперь могут пользоваться мобильным интернетом МТС на скорости до 100 Мбит/с. Предпринимателям обновленное качество связи позволит внедрять цифровые технологии для улучшения обслуживания клиентов в организациях дорожного сервиса.

«Трасса М-4 «Дон» – один из ключевых маршрутов, по которому ежегодно проезжают миллионы автомобилистов, следующих на юг. Именно здесь мы развернули сеть на оборудовании «Иртея». Отечественные базовые станции отличаются, помимо прочего, дальнобойностью, то есть создают устойчивое покрытие на значительном расстоянии, что особенно важно для автомагистралей. Мы регулярно усиливаем связь вдоль всей трассы. Например, в прошлом году ввели в эксплуатацию базовые станции с расширенным функционалом высокоточного геопозиционирования в Воронеже и Рамонском районе, которые заложили инфраструктуру для работы автономного транспорта. Мы продолжим развивать сеть на М-4, чтобы связь оставалась стабильной для всех участников движения и поддерживала внедрение современных технологических решений», – отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.

