Разделы

Телеком Импортонезависимость
|

МТС установила отечественные базовые станции «Иртея» в Омской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске в эфир двух отечественных базовых станций «Иртея». Они находятся в селе Знаменском Омской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции «Иртея» работают в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Теперь более пяти тысяч селян смогут с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами: маркетплейсами, мессенджерами, онлайн-кинотеатрами и многим другим.

«При выборе мест для размещения базовых станций мы, как правило, отдаем предпочтение селам. Это связано с тем, что новое оборудование позволяет обеспечить качественное LTE-покрытие на большой территории с помощью небольшого количества оборудования. Иными словами, одной-двух «дальнобойных» базовых станций достаточно, чтобы накрыть сетью МТС и само село, и прилегающую к нему территорию», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

irteya700.jpg
Пресс-служба МТС
МТС установила отечественные базовые станции «Иртея» в Омской области

МТС реализует первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 г. компания получит в свою сеть 20 тыс. базовых станций «Иртея».

Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 году в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Пионер современных электромобилей арестован за убийство жены

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще