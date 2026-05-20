МТС удвоит в Приморье количество российских базовых станций «Иртея»

МТС реализует в 2026 году второй этап установки отечественных базовых станций «Иртея» в Приморском крае. К началу 2027 г. количество российского телеком-оборудования на сети оператора вырастет вдвое. Общее количество отечественных базовых станций в 76 регионах России до конца 2026 г. достигнет 3800 единиц. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. российские базовые станции «Иртея» вышли в эфир в населенных пунктах Пограничного, Спасского, Анучинского, Хоролького, Дальнегорского и Пожарского района Приморского края. В течение 2026 г. в Приморье будет реализован второй этап проекта по импортозамещению телеком-оборудования, а общее количество БС «Иртея» в регионе вырастет в два раза.

Базовые станции выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE и GSM. Функционал включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «Иртея» к 2030 г. поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«МТС в Приморье продолжает реализовывать масштабные проекты по импортозамещению и укреплению технологического суверенитета. Наш край в числе первых регионов России получил и вывел в эфир оборудование российского телеком-вендора, разрабатывающего базовые станции. Все это время мы активно тестировали и улучшали их работу с различными абонентскими устройствами, а также проверяли интеграцию в существующую радиосеть других вендоров. Новая партия базовых станций рассчитана на более высокие нагрузки и закрывает потребность во всех частотных диапазонах», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.