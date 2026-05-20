Около 100 отечественных базовых станций планирует построить МТС в Хабаровском крае и ЕАО до конца 2027 года

МТС до конца 2027 г. планирует построить в Хабаровском крае и Еврейской автономии 98 базовых станций российского производства «Иртея». Оборудование уже работает в ряде районов Хабаровского края и ЕАО. До конца года географию отечественной связи расширят еще на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Впервые отечественное оборудование на Дальнем Востоке было установлено в начале 2025 г. Первыми опробовать отечественную мобильную сеть смогли жители и гости Советско-Гаванского и Комсомольского районов Хабаровского края, а также в Ленинском и Облученском районах ЕАО. География была определена по принципу необходимости расширения сети высокоскоростного интернета стандарта LTE.

С начала 2026 г. отечественная сеть появилась в Комсомольском Хабаровском, Вяземском и Бикинском районах Хабаровского края, а также в Ленинском, Облученском, Октябрьском и Биробиджанском районах ЕАО. До конца 2027 г. отечественная сеть будет расширена в пять раз. Базовые станции «Иртея» установят в Биробиджане и Смидовичском районе ЕАО, а также в Хабаровском, Комсомольском и Вяземском районах Хабаровского края.

«Базовые станции «Иртея» дополняют действующую инфраструктуру МТС и позволяют увеличить покрытие в населенных пунктах с высокой нагрузкой на сеть, разгрузить существующие станции в часы пиковой нагрузки, и обеспечить жителей мобильным интернетом четвертого поколения там, где его прежде не было. Модернизация сети с помощью «Иртеи» – наш шаг к технологической независимости сети. Мы видим, как отечественное оборудование уверенно держит нагрузку в реальных условиях», - отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

На сегодняшний день в 58 регионах страны работают 1200 базовых станций «Иртея». К началу 2027 г. в России связь оператора будет обеспечивать почти четыре тысячи базовых станций отечественного производителя в 76 регионах страны. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций.