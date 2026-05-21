МТС в Калининградской области установит еще 25 отечественных базовых станций «Иртея» к 2027 году

МТС сообщила о намерении установить к началу 2027 г. на своей сети мобильной связи в Калининградской области ещё 25 отечественных базовых станций производства компании «Иртея». Российское оборудование появится в 10 округах региона.

Базовые станции выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE и GSM. Функционал включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

С начала года специалисты МТС запустили 1,2 тыс. отечественных базовых станций в 58 регионах России. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию российских базовых станций. В Калининградской области оборудование «Иртея» уже запущено в посёлке городского типа Янтарный, а также в посёлках Ольховатка (Гусевский округ) и Куйбышевское (Гвардейский округ).

«Внедрение отечественных базовых станций позволяет повысить самостоятельность региональной инфраструктуры и соответствовать национальным стратегиям в области телекоммуникаций. План по установке оборудования российского телеком-вендора до конца года предусматривает преимущественно небольшие населённые пункты области. Однако, учитывая, что новая партия базовых станций рассчитана на более высокие нагрузки, они появятся и в туристических городах балтийского побережья», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

