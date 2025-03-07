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МТС запустила в Нижегородской области первые отечественные базовые станции «Иртея»

МТС сообщила о запуске в эфир первых отечественных базовых станций «Иртея» в Нижегородской области. Новое телеком-оборудование установлено в двух населенных пунктах региона. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС стал доступен еще примерно 800 селянам.

МТС установила отечественные 4G базовые станции в Краснобаковском районе в селе Носовая, а также Уренском районе в поселке Обход. Базовые станции «Иртея» представляют собой современное телекоммуникационное отечественное решение. Они одинаково эффективно работают как в густонаселенных районах, так и в сельской местности с низкой плотностью населения. Базовые станции, установленные в селе Носовая и поселке Обход, обеспечивают покрытие высокоскоростным мобильным интернетом МТС всех ключевых инфраструктурных объектов, включая почтовые отделения, школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие учреждения.

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«Сегодня сельские жители также активно пользуются цифровыми сервисами, как и горожане: заказывают необходимое через интернет, общаются, учатся дистанционно. Использование современного отечественного оборудования может стать катализатором развития цифровой инфраструктуры в области и создать основу для появления новых инновационных сервисов, которые сделают жизнь селян еще более комфортной. Это позволит открыть новые возможности для развития удаленных районов: от онлайн-медицины до цифровых агротехнологий», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Нижегородская область в числе первых регионов России получила оборудование российского телеком-вендора, который разрабатывает и производит базовые станции. Базовые станции «Иртея» построены по принципу открытых стандартов Open RAN, при котором часть их работы переносится в облачные дата-центры, а не выполняется непосредственно на самой станции.

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