МТС развернула отечественную сеть LTE на двух федеральных трассах в Тамбовской области

МТС сообщает о расширении сети вдоль участков федеральных трасс Р-208 в Рассказовском районе и Р-22 в Сампурском районе Тамбовской области. Бесшовным покрытием голосовой связи и скоростного мобильного интернета обеспечены около 15 километров федеральных дорог, проходящих по востоку и югу региона. Новое покрытие появилось благодаря установке российских базовых станций «Иртея». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили отечественное оборудование «Иртея» в населенных пунктах рядом с федеральными трассами: на 35-м километре дороги Р-208 «Тамбов-Пенза» и 495-м километре трассы Р-22 «Каспий», соединяющей Московскую область и Республику Калмыкия. Благодаря уверенному сигналу водители остаются на связи, а поездки становятся более безопасными и комфортными. Например, автомобилистам и их пассажирам стало еще удобнее использовать в дороге онлайн-карты, сервисы оплаты топлива, музыкальные приложения.

Российское телеком-оборудование «Иртея» на сети МТС появилось в городах Рассказове и Кирсанове, а также в селах Сампурского, Староюрьевского, Моршанского, Ржаксинского, Пичаевского и Бондарского районов. Новая сеть 4G охватывает важные объекты социальной инфраструктуры: школы, библиотеки, дома культуры, административные учреждения. Быстрый доступ к цифровым продуктам получили более 20 тыс. местных жителей, которые теперь могут пользоваться сервисами в полном объеме без задержек: заказывать справки через «Госуслуги», проводить платежи через онлайн-банки, учиться или вести бизнес дистанционно.

«Отечественные базовые станции обеспечивают населенные пункты качественной голосовой связью и большой емкостью сети для скоростной передачи данных. Первую российскую базовую станцию «Иртея» стандарта LTE наши специалисты ввели в эксплуатацию в прошлом году в рабочем поселке Ржакса. Всего за 2025 г. были запущены площадки в 14 населенных пунктах региона. В планах – продолжать развитие сети в области с помощью телеком-оборудования российского производства», – сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Запуск отечественных базовых станций в Тамбовской области – часть общероссийского проекта по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях отечественного оборудования LTE. До 2030 г. на сети МТС планируется установить 20 тыс. базовых станций «Иртея».