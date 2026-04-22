МТС усилила сеть LTE в Красноярском крае с помощью отечественных базовых станций «Иртея»

МТС сообщила о расширении сети LTE в Енисейском округе Красноярского края. Запуск отечественного телеком-оборудования «Иртея» позволил улучшить покрытие мобильной сети в Енисейске и селе Верхнепашино.

МТС запустила новую базовую станцию стандарта 4G российского производства в одном из самых старейших городов Сибири — Енисейске, чья история насчитывает более 400 лет. Город, ставший важнейшей отправной точкой в освоении Сибири, столетия спустя принимает туристов со всей страны. Среди известных достопримечательностей — исторический центр, внесенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с особняками местных купцов и барочными церквями. Даже при пиковых нагрузках на сеть абоненты смогут пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, строить маршруты в навигаторе, отправлять фото и видео красивых мест родным и близким, узнать больше о городских легендах, в частности, о ссылке в Енисейск опального протопопа Аввакума или уникальной коллекции предметов быта коренных жителей Севера, сохранившейся в Енисейском краеведческом музее.

Благодаря запуску нового отечественного телеком-оборудования в селе Верхнепашино также увеличилось покрытие сети LTE, возросли качественные показатели мобильной связи для более двух с половиной тысяч сельчан и работников местных лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий. Обновленное покрытие позволит на высокой скорости пользоваться сервисами банков и «Госуслугами», находить нужную информацию для учебы и работы, смотреть фильмы и играть в онлайн-игры.

<p>Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично</p>
«С помощью отечественного оборудования мы улучшаем качество связи на карте покрытия LTE в Красноярском крае и усиливаем сеть там, где это необходимо. Жители малых и отдалённых населенных пунктов получают доступ к современным возможностям, как и жители городов и райцентров. Запуск базовых станций «Иртея» — ещё один важный шаг в устранении цифрового неравенства», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

МТС реализует проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 г. компания получит в свою сеть 20 тысяч базовых станций «Иртея». Оборудование разработано и произведено компанией «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». В Красноярском крае базовые станции «Иртея» уже запущены в Богучанском, Емельяновском и Тасеевском округах, а также в Дивногорске и Назарово.

Другие материалы рубрики

Павел Костюрин, «Инфосистемы Джет»: Как мировые тренды меняют рынок ЦОД в России

Спешка ни к чему. Операторы взмолились об отсрочке введения платы за VPN

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика

Россияне скупают умные роутеры с продвинутыми настройками

«Базальт СПО» выпускает программный комплекс для офисных сотрудников

В Японии остановились производства NAND-памяти и химикатов для выпуска чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще