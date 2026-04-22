МТС усилила сеть LTE в Красноярском крае с помощью отечественных базовых станций «Иртея»

МТС сообщила о расширении сети LTE в Енисейском округе Красноярского края. Запуск отечественного телеком-оборудования «Иртея» позволил улучшить покрытие мобильной сети в Енисейске и селе Верхнепашино.

МТС запустила новую базовую станцию стандарта 4G российского производства в одном из самых старейших городов Сибири — Енисейске, чья история насчитывает более 400 лет. Город, ставший важнейшей отправной точкой в освоении Сибири, столетия спустя принимает туристов со всей страны. Среди известных достопримечательностей — исторический центр, внесенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с особняками местных купцов и барочными церквями. Даже при пиковых нагрузках на сеть абоненты смогут пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, строить маршруты в навигаторе, отправлять фото и видео красивых мест родным и близким, узнать больше о городских легендах, в частности, о ссылке в Енисейск опального протопопа Аввакума или уникальной коллекции предметов быта коренных жителей Севера, сохранившейся в Енисейском краеведческом музее.

Благодаря запуску нового отечественного телеком-оборудования в селе Верхнепашино также увеличилось покрытие сети LTE, возросли качественные показатели мобильной связи для более двух с половиной тысяч сельчан и работников местных лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий. Обновленное покрытие позволит на высокой скорости пользоваться сервисами банков и «Госуслугами», находить нужную информацию для учебы и работы, смотреть фильмы и играть в онлайн-игры.

«С помощью отечественного оборудования мы улучшаем качество связи на карте покрытия LTE в Красноярском крае и усиливаем сеть там, где это необходимо. Жители малых и отдалённых населенных пунктов получают доступ к современным возможностям, как и жители городов и райцентров. Запуск базовых станций «Иртея» — ещё один важный шаг в устранении цифрового неравенства», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

МТС реализует проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 г. компания получит в свою сеть 20 тысяч базовых станций «Иртея». Оборудование разработано и произведено компанией «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». В Красноярском крае базовые станции «Иртея» уже запущены в Богучанском, Емельяновском и Тасеевском округах, а также в Дивногорске и Назарово.