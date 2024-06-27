В реликтовом лесу санатория Дзержинского включили повышенные скорости LTE

Цифровая экосистема МТС сообщает об увеличении скорости LTE на территории здравницы всероссийского уровня санатория имени Дзержинского, расположенного в селе Чертовицы Рамонского района Воронежской области. Модернизация базовой станции МТС, обслуживающей территорию учреждения, позволит гостям санатория пользоваться качественным голосовым сигналом и мобильным интернетом LTE на привычно высоких скоростях и оставаться на связи даже во время прогулок по заповедным уголкам реликтовой рощи Петровской эпохи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания МТС на четверть увеличила скорости мобильного интернета и включила сверхчеткую передачу голосовых вызовов на территории популярного санатория имени Дзержинского. Быстрый доступ в интернет и стабильная голосовая связь в HD качестве стали доступны во всех корпусах санатория, включая номерной фонд, здание медицинского центра и водолечебницы, аквафитнес центра, дома культуры, ресторанного зала, а также зеленые прогулочные зоны на территории санатория и экотропы в окружающем его реликтовом лесу.

Cтарейший в Воронежской области санаторий имени Дзержинского расположен на месте старинной графской усадьбы Тулиновых-Толстых среди охраняемого леса «Декастр», признанного памятником природы. Реликтовый парк санатория широко известен в регионе и традиционно привлекает воронежцев и иногородних гостей благодаря сохранившейся здесь роще, где растут деревья Петровской эпохи возрастом от 200 до 300 лет. Наличие высокоскоростного мобильного интернета МТС позволит делиться природными красотами древнего леса в соцсетях или общаться с близкими прямо во время прогулки по зеленым тропинкам.

«В этом году мы продолжаем улучшать LTE-покрытие в ключевых туристических локациях нашего региона. Санаторий Дзержинского является одним из самых популярных мест для оздоровительного туризма из других регионов Центральной России, его обновленный медицинский центр и водолечебница широко известны далеко за пределами Воронежской области. Наличие четкой голосовой связи и быстрого мобильного интернета открывают большие возможности для популяризации санатория: как за счет ярких фото от гостей в соцсетях, так и при помощи использования Bigdata. Эта технология помогает охватить нужную аудиторию при помощи sms-рассылок или таргета в Телеграм. Таким образом, сообщение поступит именно тем адресатам, которые, например, активно интересуются оздоровительным туризмом в Центральной России», – сказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

«Одной из глобальных задач санатория мы видим в развитии оздоровительного туризма в нашем регионе. Для этого в Воронежском крае есть все необходимое, – удобное месторасположение региона, богатство природы и работа настоящих профессионалов в области медицины и передовых оздоровительных практик. На базе санатория Дзержинского мы создаем как раз такое место, где можно поправить здоровье в медицинском центре с современным оборудованием, полноценно отдохнуть и перезагрузиться. Большой массив смешанного леса, пойменные луга, река, живописный холмистый рельеф, территория с цветниками и столетними липовыми и дубовыми аллеями – все это настраивает на полноценный отдых и лечение. Уверен, стабильное мобильное покрытие от МТС поможет сделать времяпрепровождение гостей здравницы еще более комфортным и безопасным», – отметил генеральный директор санатория Дзержинского Дмитрий Бережной.

С 2022 г. компания МТС в Воронежской области реализует целевую программу по обеспечению сетью LTE рекреационных зон и точек притяжения Воронежской области. Эксклюзивное покрытие сети четвертого поколения получили Воронежский биосферный заповедник имени Василия Пескова, парк «Белый колодец», Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик», популярные байдарочные маршруты по Битюгу в районе сел Старая Чигла-Шишовка, Центральный стадион Профсоюзов и др.