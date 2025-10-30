МТС запустит в Воронежской области станции точного позиционирования для автономного транспорта

МТС создаст инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом «Яндекса» в Воронежской области на федеральной трассе М4 «Дон».

До конца 2025 г. в Рамонском районе будет введена в эксплуатацию одна станция с расширенным функционалом точного позиционирования. В 2026 г. планируются к запуску еще пять таких станций в Каширском, Лискинском, Павловском, Богучарском и Верхнемамонском районах. Созданная инфраструктура позволит обеспечить работу автономного транспорта компании «Яндекс».

В решении МТС использует технологию GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real Time Kinematic). Высокоточное позиционирование транспортного средства обеспечивается по каналу мобильного интернета. Координаты, получаемые с навигационных спутников с точностью 5-15 м, корректируются и уточняются до 2-5 см с помощью дополнительной наземной инфраструктуры – сети референсных станций. Сами станции устанавливаются на оборудовании оператора связи и представляют собой устройства для приема сигналов со спутников.

Кроме создания инфраструктуры для автономного транспорта на М4 «Дон», в целом проект охватит федеральные трассы М-11 «Нева» и М12 «Восток» общей протяженностью 4 тыс. км, во всех российских городах-миллионниках и 20 ключевых логистических центрах. Предусматривается полное покрытие этих территорий скоростной мобильной связью LTE, а в будущем – 5G. МТС уже запустила первую очередь системы позиционирования на трассе М-11 и в ряде локаций.

«Реализация этого проекта – важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры региона. Он откроет новые возможности для бизнеса и потребителей, повысит уровень безопасности на дорогах, создаст условия для появления инновационных сервисов. Уверен, что пользу от проекта почувствуют как жители области, так и местные предприниматели, которые смогут задействовать современные технологии для повышения эффективности своего бизнеса», – отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.