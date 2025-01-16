«МегаФон» разогнал интернет до 100 Мбит/с на радоновом курорте в Воронежской области

«МегаФон» запустил новые телеком-объекты в Лискинском районе Воронежской области. Проведённые работы улучшили связь и мобильный интернет в районе известного санатория «Радон», в ряде локаций города Лиски, а также в сёлах Нижнемарьино, Бодеевка и Ермоловка.

После запуска нового телеком-оборудования отдыхающие в здравнице могут проходить процедуры с использованием минеральной радоновой воды, проводить время на свежем воздухе и оставаться на связи с близкими и медперсоналом. Новые инфраструктурные объекты в городе Лиски также установлены в районе улиц Черняховского и Воронежская.

Новые базовые станции работают сразу в нескольких диапазонах LTE. Такое решение обеспечивает широкое покрытие территории и одновременно с этим высокую скорость передачи данных. Жители смогут пользоваться мобильным интернетом в смартфонах и планшетах на скорости до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы комфортно общаться в мессенджерах и соцсетях, читать электронные книги, проходить обучение в интернете или смотреть контент на видеоплатформах и в онлайн-кинотеатрах.

В программу развития инфраструктуры в Лискинском районе также вошли сёла Нижнемарьино, Бодеевка и Ермоловка, где проживает около 2 тыс. человек. Жители населённых пунктов активно пользуются мобильным интернетом – с начала года абоненты уже скачали около миллиона мегабайтов трафика.

«С запуском новых телеком-объектов жители Лискинского района получили возможность использовать цифровые сервисы в комфортном и удобном формате. Дети смогут учиться дистанционно, расширять кругозор, быть на одной волне с ребятами из других городов и регионов. Для взрослых станут доступны государственные услуги онлайн, телемедицина, покупки в интернет-магазинах. Также пользователи смогут оперативнее решать бытовые и рабочие вопросы», – отметил директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.