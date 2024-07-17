ГК «Перемена» и Axoft провели техническое мероприятие для сотрудников органов власти и местного самоуправления Воронежской области

По инициативе правительства Воронежской области интегратор базовой ИТ-инфраструктуры группа компаний «Перемена» при поддержке центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft организовал методическое мероприятие по администрированию межсетевых экранов для специалистов порядка 40 органов власти и местного самоуправления Воронежской области. Технический вебинар позволил повысить профессиональные навыки сотрудников организации, в том числе практические знания в области эксплуатации решений, оптимальных настроек их параметров, политик доступа, правил – для обеспечения защищенности инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Перед отделом информационной безопасности правительства Воронежской области стояла цель – повысить уровень знаний, усилить компетенции специалистов органов государственной власти и местного самоуправления области, подведомственных организаций, которые эксплуатируют межсетевые экраны (МСЭ) UserGate. К вопросу по организации методического мероприятия подключились ГК «Перемена» и техническая команда Axoft.

Для решения задачи правительства Воронежской области ГК «Перемена» был подготовлен план мероприятия, проведены изыскания необходимых технических и методических ресурсов. В результате Axoft, как носитель необходимой технической экспертизы, способный реализовать демонстрацию ключевых функций МСЭ в оговоренные сроки, был выбран партнером для реализации мероприятия.

На вебинаре слушателям были представлены особенности архитектуры межсетевых экранов UserGate, проведена демонстрация оптимальных настроек параметров решений, политик доступа, фильтрации контента. В ходе мероприятия с участниками обсудили особенности аутентификации пользователей. В рамках второй части вебинара на демостенде Axoft была продемонстрирована защита пользователя, проведен разбор реальных ситуаций, таких, как доступ к запрещенным сайтам; попытка скачать запрещенный контент, вирус; безопасный веб-браузинг.

«Подготовка специалистов в области информационной безопасности – один из самых важных вопросов, на которые Правительство Воронежской области обращает особое внимание. Поскольку современные средства защиты информации являются достаточно сложными изделиями с обширным функционалом, мы организуем методические мероприятия с привлечением профильных экспертов. От правильной эксплуатации решений, оптимальных настроек их параметров зависит достижение конечного результата – обеспечение защищенности инфраструктуры. И здесь практическая подготовка сотрудников выходит на первый план. Очень ценным является получение практических навыков, разбор реальных ситуаций с экспертами, которые имеют профессиональную экспертизу и могут ею поделиться. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества в проведении методических мероприятий с компетентными участниками ИТ-рынка. Сфера информационной безопасности стремительно развивается, это требует постоянного пополнения новых знаний и совершенствования компетенций сотрудников», – сказал Владимир Петрович Железняк, начальник отдела информационной безопасности правительства Воронежской области.

«Axoft всегда готов делиться своей экспертизой с партнерами и их заказчиками по всем задачам в зоне своей компетенции. Мы рады, что данное мероприятие вызвало положительный отклик у аудитории, помогло специалистам органов власти и местного самоуправления повысить профессиональные навыки по направлению», – сказал Иван Моренко, директор по развитию бизнеса в центральном регионе компании Axoft.

«Для нас, как интегратора, рост компетенций в современных ИТ-, ИБ-решениях всегда носит высокий приоритет. Мы считаем, что подобные мероприятия позволяют упростить путь развития пользовательского опыта и повысить эффективность работы с профессиональными инструментами информационной безопасности», – сказал Михаил Руденко, заместитель директора по развитию бизнеса ГК «Перемена».