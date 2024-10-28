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«МегаФон»: в Воронежской области для пассажиров автобусов запустили бесплатный Wi-Fi

Впервые в Воронежской области «МегаФон» запустил бесплатный Wi-Fi на пригородных и междугородних автобусных маршрутах, которые связывают столицу Черноземья с населенными пунктами региона. Сотни пассажиров, находясь в пути, смогут выходить в интернет со своих смартфонов на скорости до 50 Мбит/с. Проект реализован совместно с министерством промышленности и транспорта Воронежской области и АО «ВПАТП № 3». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В автобусах установлен комплекс технических средств, которые обеспечивают связь на расстоянии до 30 км от ближайшей базовой станции. Специальный алгоритм анализирует качество покрытия, пропускную способность и выбирает наиболее устойчивый источник сигнала на конкретном участке дороги. Благодаря такому решению пассажиры смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi на протяжении всей поездки. Надежный уровень сигнала будет доступен как в пути, так и на остановках.

В пилотном проекте участвуют десять автобусов, работающих на междугородних и пригородных маршрутах, которые отправляются из Воронежа в различные населенные пункты области. В случае получения положительных отзывов парк автобусов, оснащенных бесплатным Wi-Fi, будет расширяться.

По словам генерального директора АО «ВПАТП № 3» Олега Свиридова, каждый квартал автобусы, которые участвуют в проекте, перевозят около 233 тыс. человек. В среднем поездка длится 30-40 минут, в течение которых воронежцы теперь смогут бесплатно выходить в интернет для решения личных или рабочих вопросов.

«Совместно с министерством промышленности и транспорта впервые в Воронежской области мы реализовали проект по организации бесплатного Wi-Fi в автобусах. Уверен, что сервис увеличит уровень комфорта для сотен пассажиров региона. Теперь они могут экономить интернет-трафик и бесплатно загружать файлы, общаться в мессенджерах и социальных сетях, узнавать актуальные новости во время поездки», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

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Воспользоваться сервисом могут абоненты любого оператора, для этого необходимо авторизоваться с помощью SMS или звонка. Автобусы с бесплатной беспроводной сетью на борту можно узнать по опознавательным знакам «Free Wi-Fi».

«Мы стремимся к тому, чтобы поездки в общественном транспорте Воронежской области были комфортными. Проект по обеспечению Wi-Fi в пригородных автобусах станет значительный шагом в развитии транспортной инфраструктуры и позволит пассажирам бесплатно и без потери сигнала пользоваться современными интернет-сервисами в пути», – сказал министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов.

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