Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Воронежской области»

Маркетплейс Ozon запустил новую витрину по инициативе и при активном участии Воронежского Землячества, при поддержке правительства Воронежской области, регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма, а также центра «Мой бизнес». Здесь уже представлено 600 товаров от местных производителей — это одежда, продукты питания, косметика и товары для детей.

Министр предпринимательства, торговли и туризма Геннадий Швырков отметил: «Запуск витрины «Сделано в Воронежской области» — это отличная возможность для наших предпринимателей заявить о себе на всероссийском уровне. Мы уверены, что такая инициатива поможет развивать местное производство и расширять рынок сбыта для воронежских товаров».

Бесплатно разместить свою продукцию в разделе может любой предприниматель с производством на территории Воронежской области. Для этого необходимо подать заявку в региональный Центр «Мой бизнес», который находится по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы, 21. Телефон для связи: +7 (473) 207-01-00.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев сказал: «В 2025 г. мы продолжим поддерживать российских предпринимателей и развивать наши региональные витрины. Они уже показали себя эффективным инструментом дополнительного продвижения, и мы рады, что к нашему проекту подключается все больше регионов».

Ozon запустил проект «Сделано в России» при поддержке региональных властей в 2022 г. Сегодня на маркетплейсе представлена продукция 22 регионов России. Этот список пополнил специальный раздел «Сделано в Воронежской области».