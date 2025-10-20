Разделы

МТС добавила скоростей горнолыжному курорту «Приисковый» в отрогах Кузнецкого Алатау

МТС сообщает о запуске в эфир новой базовой станции в хакасском селе Приисковое. Благодаря установке нового телеком-оборудования на местности выросло покрытие 4G и увеличилась емкость сети. Улучшения заметят как местные жители, так и туристы-фрирайдеры со всей Сибири. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили в хакасском селе оборудование для высокоскоростной передачи данных в стандарте LTE 1800. Приисковое является одним из самых популярных мест в Сибири для фрирайда — катания на сноуборде или горных лыжах в условиях природного рельефа, вне подготовленных трасс. В заснеженный сезон сюда съезжаются фрирайдеры со всей страны, в том числе из соседнего Красноярского края, Кемеровской и Томской областей. Модернизированная 4G сеть МТС справится с наплывом трафика при плотной концентрации туристов даже в самые пиковые часы — это позволит абонентам загружать фото, видео, вести прямые эфиры и общаться с родными без потери качества связи.

«Установку нового телеком-оборудования в Приисковом мы планировали давно, чтобы в горнолыжный сезон у туристов была возможность отдыхать и пользоваться качественной связью и мобильным интернетом на максимально возможной скорости. В октябре-ноябре стартует горнолыжный сезон, в село начнут съезжаться любители экстремального отдыха, но мы также подумали и о местных жителях. Сеть 4G охватывает не только отели и магазины, но и жилой массив, ФАП, школу, администрацию и сельский дом культуры», — отметил директор МТС в республике Хакасия Павел Фомин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

