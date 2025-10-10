Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Санаторий «Туманный» и база отдыха «Хара Суг» получили обновленные скорости интернета

МТС сообщает о трехкратном увеличении скорости мобильного интернета в селе Туманном Боградского района республики Хакасия. В результате проведенных работ сельчане, посетители популярной в Хакасии здравницы «Туманный» и гости базы отдыха «Хара Суг» смогут с большим комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС запустили в сети действующего оборудования дополнительный слой LTE в частотном диапазоне 2100 МГц. Это позволило не только расширить в Туманном емкость сети, но и повысить стабильность передачи данных даже при высокой ее нагрузке. Так, гости одноименного санатория и базы отдыха «Хара Суг» смогут разнообразить отдых просмотром фильмов в онлайн-кинотеатре, общением в соцсетях или онлайн-играми на смартфоне.

Санаторий «Туманный» — это второе место в России, где используется натуральный сертифицированный радон из природных источников. Речь о радоновых водах Дикоозерского месторождения, по свойствам аналогичным пятигорским водам. Хакасская здравница принимает посетителей с 1999 г. и считается одной из лучших в Сибири — она славится ванными с минеральной водой из местных источников, лечением иловыми и сапропелевыми грязями, а также другими процедурами, призванными поправить здоровье.

В Туманный приезжают не только оздоровиться, но и отдохнуть. Например, провести уик-энд на озере Диком, которое тоже считается целебным, поскольку обогащено радоном, а также в юртах этнопарка «Хара Суг». Благодаря обновлению сети МТС туристы в дороге смогут пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, а также делиться с места впечатлениями в мессенджерах.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
импортонезависимость

«Последние несколько лет мы активно развиваем сеть не только в Абакане, но и в местах притяжения туристов. В Туманный приезжают, чтобы побыть на природе в окружении гор и леса, поправить здоровье. Для нас важно обеспечить туристам возможность пользоваться навигаторами и онлайн-гидами, а местным жителям — сервисами госуслуг и маркетплейсами», — сказал директор МТС в республике Хакасия Павел Фомин.

Ранее МТС модернизировала сеть LTE в окрестностях известной в Хакасии достопримечательности — Туимского провала, а также первой из операторов построила базовую станцию 4G на территории курорта «Сюгеш».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Иностранцы в России остаются без связи. Для них ввели период охлаждения

CNews — 25 лет лидерства

Власти нашли способ заманить сотовых операторов на аукцион частот для 5G

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще