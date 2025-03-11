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Ланит Виадук
ВИАДУК — программный комплекс, созданный ЛАНИТ, предоставляет возможность передачи и получения достоверных данных между организациями с использованием электронной почты и протоколов безопасного файлового обмена.
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
|AMT Group - АМТ-Груп 355 1
|МегаФон 9011 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 1
|Мосгортранс ГУП 122 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
|Фомин Павел 34 1
|Златин Павел 2 1
|Музырь Никита 1 1
|Сулоев Алексей 1 1
|Шуриков Александр 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область 803 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 1
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