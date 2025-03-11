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Ланит Виадук

ВИАДУК — программный комплекс, созданный ЛАНИТ, предоставляет возможность передачи и получения достоверных данных между организациями с использованием электронной почты и протоколов безопасного файлового обмена. 


11.03.2025 «Виадук» и АМТ InfoDiode стали полностью совместимы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
AMT Group - АМТ-Груп 355 1
МегаФон 9011 1
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