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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сулоев Алексей

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Россияне смогут на «Госуслугах» выбрать и купить себе место на кладбище 2
18.07.2005 РБК СОФТ разработал интернет-представительство Московского транспортного союза 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Сулоев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

AWG - АртВеб Групп 31 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
ГорКом - Опен Колл - МД Телеком 10 1
Рексофт - Reksoft 491 1
Журавли - Торговая сеть 10 1
Новое желтое такси 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 1
Мосгортранс ГУП 141 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14072 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3220 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 235 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8411 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 816 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6353 1
Ланит - Виадук 3 1
Потапов Николай 13 1
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Музырь Никита 1 1
Болтунов Илья 1 1
Шуриков Александр 1 1
Хачиян Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3893 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8938 1
Паспорт - Паспортные данные 2879 1
Профсоюз - Профессиональный союз 294 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6214 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11584 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2467 1
День молодёжи - 27 июня 1104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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