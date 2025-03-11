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«Виадук» и АМТ InfoDiode стали полностью совместимы

«Ланит» и «АМТ-Груп», отечественный разработчик решений в области кибербезопасности, сообщают о завершении всесторонних тестов совместимости программного обеспечения «Виадук» и однонаправленного комплекса передачи данных InfoDiode. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Совместные испытания в сетях передачи данных с разграничением доступа подтвердили, что «Виадук» и InfoDiode могут работать в рамках одной системы, обеспечивая высокий уровень безопасности.

«Виадук» — программный комплекс, созданный «Ланит», предоставляет возможность передачи и получения достоверных данных между организациями с использованием электронной почты и протоколов безопасного файлового обмена. При интеграции с InfoDiode и отечественными средствами криптографии он обеспечивает выполнение различных функций, включая прием, дешифровку и валидацию данных, структурный контроль передаваемой информации и размещение файлов в определенных пользователем местах (репозиториях, сетевых файловых ресурсах). Комплекс бесшовно интегрируется с отечественными средствами антивирусной защиты, современными средствами аутентификации.

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Продукт InfoDiode, разработанный компанией «АМТ-Груп», является решением, обеспечивающим критически важную изоляцию информационных систем на физическом уровне. В то же время он сохраняет необходимый уровень функциональности для взаимодействия с другими цифровыми решениями.

С помощью интеграции этих двух комплексов заказчики смогут максимально повысить уровень безопасности информационной инфраструктуры бизнеса.

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