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«МегаФон»: символ года и редкие животные привлекают воронежцев в зоопарк этой зимой

С начала 2025 г. жители и гости Воронежа стали чаще бывать в зоопарке. Посетители активно знакомятся с символом года, любуются амурским тигром и двугорбым верблюдом, рассматривают попугаев и павлинов. Интерес подтверждает и аналитика «МегаФона»: с начала 2025 г. интернет-трафик здесь вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Праздники и выходные дни стали одним из поводов провести свободное время в Воронежском зоопарке. Посетили могут увидеть 200 видов животных из разных уголков планеты, в том числе и символ года. Здесь содержатся тигровый питон, обыкновенный удав, узорчатый полоз, маисовый полоз, тонкохвостый лазающий полоз.

Сотрудники зоопарка отмечают, что посетители стали чаще фотографироваться на фоне террариумов со змеями. Любители животных делятся снимками и видео – объем потраченного интернет‑трафика с начала года вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а голосовой трафик увеличился на 40%. Самыми популярными днями для посещения зоопарка в прошедшие каникулы стали 6 и 8 января 2025 г. Именно в эти дни зафиксирован наибольший объем интернет-трафика, который можно сравнить с отправкой более 130 тыс. снимков с животными.

«Более 350 тыс. человек посетили Воронежский зоопарк в прошлом году, а работники учреждения провели 150 экскурсий и 20 культурно-массовых мероприятий. К 30-летию зоологического парка был построен новый вольер для псовых. Благоустроенной жилплощадью обзавелись шесть волков трех видов – канадские, арктические и обыкновенные», – рассказали в Воронежском зоопарке.

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Безопасность

Наряду с жителями Воронежской области, зоопарк посещают и гости из других регионов страны. Среди тех, кто также приходит познакомиться с представителями фауны, посещая столицу Черноземья, чаще всего встречаются любители животных из Москвы и Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ульяновской, Волгоградской и Самарской областей.

«Воронежский зоопарк является одной из популярных локаций для семейного отдыха и местом притяжения туристов из других регионов. Зная это, мы запустили новое телеком-оборудование, чтобы улучшить качество голосовой связи, ускорить мобильный интернет и избежать перегрузок в период резкого увеличения посетителей. Теперь гости зоопарка смогут быстрее обмениваться фото и видеоконтентом на скорости до 100 Мбит/с», — отметил директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

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