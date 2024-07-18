Аналитика МТС: в Воронеже спрос на планшеты в 2024 г. вырос на 67%

ПАО «МТС» проанализировала рынок планшетов и их использование жителями Центрально-Черноземного района. По данным экспертов, в регионах Черноземья в среднем 45% от всего мобильного трафика абонентов МТС, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 24% на просмотр видео и 16% на мессенджеры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жители Черноземья используют планшеты для общения и развлечений. Однако, лидерами по доле мобильного трафика в социальных сетях стали тамбовчане (52% от общего мобильного трафика на планшетах), по просмотру видео опережают липчане (31%), мессенджеры наиболее популярны у белгородцев (23%).

В Черноземье продажи планшетов второй год подряд демонстрируют положительный результат, здесь лидирует Воронеж. Так, с января по июнь 2024 г. в столице Черноземья было продано на 67% гаджетов больше, чем годом ранее. Наиболее востребованными стали планшеты бренда Huawei.

«По итогам первого полугодия планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.