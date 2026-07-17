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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197894
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Петрова Александра

СОБЫТИЯ


17.07.2026 Арестованный по подозрению в заказном убийстве депутата выведен из состава учредителей двух ИТ-компаний 1
19.01.2016 В Центре новых медицинских технологий СО РАН установлена видеоконференцсвязь 1
03.10.2006 Российских хакеров посадили на 8 лет 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Петрова Александра и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 615 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9224 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14195 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1315 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 887 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1252 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3294 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7873 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2299 1
Сервер приложений - Application server 355 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 140 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9871 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6449 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34660 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2437 1
Avaya Scopia 24 1
Корнилов Андрей 8 1
Наумов Виктор 126 1
Степанов Денис 8 1
Максаков Иван 2 1
Трабер Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165315 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3165 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2036 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2819 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 89 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13786 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 1
Россия - СФО - Новосибирск 4854 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8188 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 341 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8784 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11251 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 340 1
Английский язык 7018 1
РАН - Российская академия наук 2119 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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