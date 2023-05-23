«Первый бит» внедрил «1С:ERP» в «Агро-спутник»

Воронежский офис ИТ-интегратора «Первый бит» провел автоматизацию бизнес-процессов производителя снеков «Агро-спутник». «1С:ERP» позволила сэкономить 10% рабочего времени всех сотрудников компании. Прирост скорости различных процессов составил от 10% до 95%.

Исполнителя «Агро-спутник» выбирал, проведя расширенный тендер. В качестве критериев рассматривалось место в рейтинге «1С:Центр ERP», наличие опыта внедрения «1С:ERP Управление предприятием» и кейсы аналогичных внедрений, опыт проектной команды, расчетная стоимость проекта.

Работа с заказами и планированием продаж велась вручную в Excel. Условия договоров нужно было проверять в самих документах. В новой ERP-системе автоматизировали контроль цен по условиям договоров, добавили удобный график платежей с отслеживанием поступлений.

Внедрение электронного документооборота ускорило обработку заказов от крупных сетей на 30%. Время на внесение заказов от небольших партнеров, работающих в Excel, сократилось в 2 раза. В итоге сейчас 95% заказов вносятся в систему автоматически, без ручного ввода.

Логистикой занимались во внешнем софте, теперь за эту функциональность отвечает учетная система ERP. Таким образом удалось освободить 10% рабочего времени сотрудников этого отдела — его тратили на перенос информации из одной базы в другую. Подсчет стоимости перевозок ускорился на 20%. К тому же, компания стала экономить, более эффективно распределяя нагрузку на транспорт. С этим помогает специальный отчет, анализирующий эти показатели в динамике.

Теперь у компании есть оперативный учет остатков на складе, точный расчет себестоимости, автоматическое списание материалов после каждой смены. Перенос всех учетных процессов в единое рабочее пространство снял необходимость консолидировать данные из разных источников.

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Специально под заказчика команда «Первого бита» создала новый отчет по финансовому результату в разрезе клиентов, менеджеров и заказов с детализацией номенклатуры. Он позволяет оперативно управлять продажами отдельных направлений, товаров.

Командой интегратора настроены отчеты по нестандартным показателям: выделение учетной себестоимости, выручки без НДС, валовой прибыли, коммерческих расходов прямых и косвенных, общехозяйственные расходы, общей себестоимости, прибыли от продаж, дебиторской задолженности со сроками долга от даты доставки.

Всего было автоматизировано 118 рабочих мест. Данные по всем подразделениям теперь сводятся в одной системе и не требуют двойного ввода. Учет теперь проводится «на месте» — в самих отделах, создающих данные. Внедрение «1С:ERP» позволило «Агро-спутнику» сэкономить 10% рабочего времени сотрудников по всей компании и отказаться от услуг стороннего программиста для настройки прав доступа и исправления ошибок.