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«БизнесАвтоматика» выпустила новую версию редактора документов

«БизнесАвтоматика» представила обновленную платформу для электронного документооборота Visary СЭД, включая новую версию редактора документов.

В центре апгрейда находится универсальный веб-редактор документов – ключевой инструмент Visary СЭД. Этот инструмент упрощает процесс создания, редактирования и форматирования разнообразных типов документов благодаря своему интуитивному интерфейсу. Новый редактор поддерживает множество форматов файлов, среди которых DOC, DOCX, PDF и TXT. Это позволяет пользователям оставаться в рамках одной системы для работы со всем спектром документации, избегая необходимости переключения между различными приложениями. Об этом CNews сообщили представители ООО "НПЦ «БизнесАвтоматика».

Из обновлений текстового редактора стоит выделить функцию коллективного редактирования. Она предоставляя возможность добавления заметок и комментариев в любой части текста и статусов для обсуждений. Все замечания компактно отображаются на боковой панели, а поиск по ключевым словам значительно ускоряет доступ к нужным данным.

Система обеспечивает отслеживание изменений, и теперь пользователи могут просматривать диспаритеты между версиями в режиме онлайн. Инструмент сравнения предоставляет список всех модификаций, выделенных между актуальной и прошлыми версиями документов.

Система также интегрировала функционал журналирования всех внесенных изменений и контроля за версиями документации. Это означает фиксацию каждого шага редактирования, а также возможность восстановления более ранних состояний текста по требованию пользователя.

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Переработанный пользовательский интерфейс обеспечивает повышенную интуитивность и удобство использования за счет применения передовых дизайнерских решений. Элементы, выделенные цветом, и новаторская иконография позволяют эффективно навигировать по функциям и инструментам системы.

Функционал сопоставления версий документов является ключевой частью системы электронного документооборота Visary СЭД, а также входит в состав модуля управления проектами Visary Project.

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