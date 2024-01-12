Минцифры России включили систему бизнес-аналитики Visary BI в Единый реестр отечественного ПО

29 декабря 2023 г. Минцифры России объявили о включении системы бизнес-аналитики Visary BI в список российских программ класса «Средства обработки Больших Данных (Big Data)» под реестровым номером 20974. Об этом CNews сообщили представители ООО «НПЦ "БизнесАвтоматика"».

Технологический комплекс Visary BI, разработанный компанией НПЦ «БизнесАвтоматика», автоматизирует процессы сбора, обработки и анализа данных, а также обеспечивает защищенное хранение и визуализацию информации, что позволяет оптимизировать ключевые процессы организации. Система обеспечивает оперативный доступ к актуальным данным, сокращает трудозатраты на подготовку отчетности, анализ текущей ситуации и контроль ключевых показателей. Встроенный конструктор дашбордов и отчетов позволяет создавать и настраивать дашборды и отчеты различной сложности всего за несколько кликов.

Visary BI является полноценным аналогом Power BI и превосходит иностранные решения по функциональности, техническим характеристикам и эксплуатационным возможностям. В последних обновлениях системы были представлены улучшенный дизайн и добавлен графический конструктор SQL-запросов. Конструктор позволяет интуитивно редактировать элементы посредством перетаскивания и выбора объектов, а также настраивать связи для интерактивного создания запросов и просмотра результатов при работе с источниками данных.

Конструктор дашбордов с расширенной базой шаблонных форм позволяет быстро создавать интерактивные срезы и отчеты любой сложности, объединяя данные из различных источников, таких как учетные системы, системы управления базами данных (СУБД), системы обработки Big Data и Excel. Кроме того, в Visary BI был интегрирован ИИ-компонент для создания и настройки нейронных сетей для дальнейшего исследования исходных данных, а также визуализации результатов в конструкторе дашбордов и отчетов.

Внедрение системы Visary BI обеспечивает: оптимизацию бизнес-процессов и сокращение временных и ресурсных затрат благодаря использованию технологий искусственного интеллекта; быстрый и оперативный сбор, обработку, консолидацию данных и подготовку отчетности; мониторинг и контроль ключевых показателей с возможностью своевременного отслеживания достижения критических значений; интеграцию и синхронизацию данных из существующих учетных систем; быстрое создание корректных регламентных отчетов любой сложности; удобный доступ для руководителей к данным и аналитическим панелям с использованием мобильных устройств.

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Архитектурной базой системы Visary BI выступает no-code платформа Visary.

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