БизнесАвтоматика вошла в перечень системообразующих предприятий России

Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика» официально получил федеральный статус системообразующего ИТ-предприятия России.

Компания отвечает сразу нескольким критериям: выступает головным исполнителем по гособоронзаказу; принимает участие в эксплуатации критической инфраструктуры, в том числе на территории Крыма; осуществляет разработку и внедрение критических технологий для ряда министерств РФ; аналитическое решение компании занимает доминирующее положение на BI-рынке.

Статус компании был утвержден по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

«Мы рады, что социальное значение работы нашей компании нашло признание на федеральном уровне, и приложим все усилия для дальнейшего развития и расширения» — комментирует исполнительный директор НПЦ «БизнесАвтоматика» Роман Дзвинко.

НПЦ «БизнесАвтоматика» — один из ведущих разработчиков программного обеспечения различной сложности для государства и бизнеса. При реализации ИТ-решений, компания применяет собственную импортонезависимую платформу Visary. С 2020 года НПЦ «БизнесАвтоматика» ежегодно входит в списки крупнейших поставщиков BPM и BI-cистем. ■ Токен: Pb3XmBtzt8R9399QU4JPH8eoDLH2WumPFfvU6kQРекламодатель: ООО "НПЦ "БИЗНЕСАВТОМАТИКА"ИНН/ОГРН: 7729652455/1107746225366Сайт: https://npc.ba/visary