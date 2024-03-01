Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

МДЦ «Артек» запустил новую цифровую платформу для обучения детей

Международный детский центр «Артек» обновил свою единую цифровую платформу, добавив модуль «Цифровая образовательная среда». Это современная информационная система, которая позволяет организовать качественное и интересное обучение для детей и подростков, посещающих лагерь. Об этом CNews сообщили представители ООО «НПЦ "БизнесАвтоматика"».

Платформа разработана на базе российского программного обеспечения Visary, которое соответствует всем требованиям безопасности и использует возможности искусственного интеллекта и технологий Bid Data.

Максим Пеньков, платформа Сфера: «Защита данных начинается с их деперсонализации»
маркет

Платформа ориентирована на различные категории пользователей: образовательных партнеров, педагогов, вожатых, учеников. Система позволяет решать задачи на уровне образовательных кружков, студий и профильных отрядов, учить в группе или индивидуально, очно или дистанционно.

Платформа уже введена в эксплуатацию международным детским центром. На данный момент в системе внесено более 36 обучающих программ, по которым проходят обучение 16,6 тыс. учеников, из которых 14,7 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций

Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще