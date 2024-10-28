Продукты Visary включены в Единый реестр российского ПО

Visary CЭД и Visary Project включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Соответствующий приказ был подписан 6 сентября 2024 г. по итогам заседания экспертной комиссии.

Внесение Visary CЭД в данный реестр подтверждает то, что система подходит для реализации проектов государственных и муниципальных органов власти.

Visary Project позволяет автоматизировать всю проектную деятельность организаций, включая процессы по управлению бюджетом и ресурсами. Visary Project поставляется в формате облака или может выступать технологической базой для создания масштабных ИСУП.