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«Группа Астра» представляет Astra Configuration Manager 1.3.0: автоматизация мажорных обновлений ОС Astra Linux и новый BI-сервис

«Группа Астра» выпустила обновленную версию системы управления ИТ-инфраструктурой Astra Configuration Manager (ACM) 1.3.0. Решение предлагает комплексный подход к администрированию парка рабочих станций и серверов под управлением Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Новый релиз обеспечивает централизованное массовое обновление ОС Astra Linux с версии 1.7 до 1.8 с сохранением пользовательских данных. Решение позволяет автоматизировать процесс обновления для любого количества рабочих станций — от десятков до тысяч единиц — с формированием детализированных отчетов о результатах выполнения операций для последующего анализа.

Значительным улучшением стал встроенный BI-сервис с возможностью построения настраиваемых отчетов на основе данных инвентаризации. Также система аккумулирует историю изменений по инвентарным данным и лицензиям, предлагая возможность сравнения показателей за разные периоды. Это помогает выявлять устаревшие активы, изменения и отклонения, реагировать и принимать решения.

Особое внимание уделено расширению возможностей настроек профилей управления. Теперь имеется возможность запускать собственные скрипты и команды для автоматизации типовых задач — от установки дополнительных пакетов до тонкой настройки ПО. Применение профиля отслеживается через веб-интерфейс: администратор видит статус, может просматривать логи и при необходимости — скачать результаты в виде файлов.

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цифровизация

«В релизе АСМ 1.3.0 мы реализовали функции, которые так ждал рынок: массовое обновление ОС с 1.7 на 1.8, возможность работы с отчетами по данным инвентаризации, а также расширили функциональность по управлению конечными устройствами — компьютерами и серверами. Теперь администраторы смогут удаленно выполнять необходимые команды, что значительно повысит гибкость администрирования. С уверенностью можно сказать, что с этим релизом АСМ стал не просто инструментом для инвентаризации, а полноценным решением для комплексного управления инфраструктурой, что особенно важно для крупных организаций» — сказал Алексей Фоменко, руководитель дирекции серверного ПО «Группы Астра».

В следующем релизе ACM 1.4.0 планируется интеграция с ALD Pro в части работы с организационной структурой, расширение параметров динамических коллекций и усиление безопасности применения профилей установки ОС на bare-metal.

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