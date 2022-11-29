ГК «Астра» выпустила новую версию системы для управления доменом ALD Pro

ГК «Астра» объявила о выходе ALD Pro версии 1.2.0, в которой реализовано более 50 улучшений, при этом 10 из них связаны с обеспечением информационной безопасности. Изменения коснулись наиболее востребованной функциональности продукта: ролевой модели, позволяющей распределять права доступа между системными администраторами, заменены некоторые системные компоненты, обновлена сопроводительная и внутренняя документация.

К числу ключевых нововведений разработчик относит также реализацию базовой поддержки ОС Astra Linux 1.7.2 для серверной и пользовательской инфраструктуры, появление возможности взаимодействия с системой корпоративной почты RuPost и модификацию ролевой модели. Теперь в ALD Pro есть дополнительные системные роли, позволяющие настроить решение более гибко в крупных компаниях. Компонент dnsmasq заменён на ISC DHCP для обеспечения более высокой отказоустойчивости DHCP-сервера — увеличено количество сетевых устройств, поддерживаемых одним DHCP-сервером (у клиентов, которые используют ALD Pro 1.1.3, замена произойдет автоматически в процессе обновления до последней версии, и систему не придется переустанавливать с нуля).

Для повышения уровня информационной безопасности проведены масштабные доработки, затронувшие ряд системных компонент и разделов ALD Pro: включены дополнительные настройки аутентификации, проведена оптимизация кода, доработано шифрование. В продукт были внесены функциональные изменения на основании обратной связи от заказчиков, партнеров, специалистов внутренней службы контроля качества вендора. Также изменения затронули и пользовательский интерфейс системы (направление UX/UI), где учтены пожелания пользователей для обеспечения более удобной работы в системе.

ALD Pro — это программный комплекс на базе ОС Astra Linux для централизованного управления объектами домена организаций различного масштаба. Он обладает ключевой функциональностью аналогичных зарубежных систем и позволяет обеспечить комфортный поэтапный переход на импортонезависимые ИТ-продукты. В качестве его важнейших преимуществ является возможность привычным образом администрировать парк компьютеров в организации без необходимости написания скриптов. Управление осуществляется через единый интерфейс и позволяет настраивать параметры домена, применять групповые политики, устанавливать ОС и ПО по сети и т.д. Производитель выделяет простоту внедрения отечественного ПО с последующей миграцией, удобство развертывания, отказоустойчивость и масштабируемость, а также наличие механизмов для работы с текущими доменными решениями.

«Команда разработчиков ALD Pro постоянно стремится повысить степень его гибкости и удобства для клиентов. С момента выхода продукта на рынок сделано уже более 200 улучшений, и, что для нас крайне важно, успешно завершены исследования в области организации двусторонних доверительных отношений MS AD — ALD Pro с поддержкой функции глобального каталога, а также реализован прототип модуля синхронизации объектов между доменами MS AD — ALD Pro, включая пароли. Это обеспечит возможность плавной и комфортной миграции пользователей в экосистему ГК «Астра»», — сказал Алексей Фоменко, директор департамента разработки средств управления ГК «Астра».