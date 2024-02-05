Новая версия ALD Pro работает быстрее

«Группа Астра» объявляет о выходе новой версии системы для централизованного управления доменом ALD Pro 2.2.0 — универсального решения, ориентированного на крупные корпорации, средний и малый бизнес.

Одним из главных новшеств ALD Pro 2.2.0 стал усовершенствованный транспорт для получения и применения параметров политик – групповых и программного обеспечения, а также правил сбора событий. Это значительно снижает нагрузку на контроллеры домена и помогает упростить использование системы ALD Pro для заказчиков с большим парком пользовательских ПК. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Изменился также подход в части репозиториев ALD Pro и использования пакетов зависимостей. Переработана концепция взаимодействия с репозиториями ОС Astra Linux при установке ALD Pro. Теперь подключение базового (base) и расширенного (extended) репозиториев Astra Linux не является обязательным условием для развертывания продукта. Необходимый минимум — основной (main) и репозиторий оперативного обновления (repository-update) Astra Linux. Это помогает улучшить процесс инсталляции и минимизирует риски при получении и обновлении пакетов.

Важным нововведением стала изоляция backend Python-приложений, которые теперь запускаются в отдельном виртуальном окружении. Они отвечают за обработку пользовательских запросов, управление данными и выполнение политик безопасности. Их изоляция повышает стабильность системы и упрощает управление зависимостями.

Усовершенствован пользовательский интерфейс. Внесены изменения в UX/UI, включая переработку элемента «Хлебные крошки» (цепочки ссылок в верхней части интерфейса). Добавлена возможность сброса пароля пользователя через интерфейс ALD Pro. Существенно обновлена пользовательская документация – как «Справочный центр», так и «Руководство администратора». Информация была полностью переработана согласно пожеланиям системных администраторов, которые команда ALD Pro получала с момента выхода первых релизов.

С полным перечнем обновлений и улучшений в можно ознакомиться в «Журнале изменений» (Release Notes) ALD Pro 2.2.0. При обновлении с предыдущих версий ALD Pro разработчики настоятельно рекомендуют следовать документу «Руководство администратора. Инструкция по развертыванию и обновлению» для версии 2.2.0.

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«Мы рады представить нашим заказчикам и партнерам ALD Pro 2.2.0 — передовое решение, которое не только повышает эффективность и безопасность ИТ-инфраструктуры, но и поддерживает стратегические инициативы импортозамещения и цифровой независимости. Разработчики получают обратную связь от пользователей ALD Pro, внимательно изучают и анализируют замечания и предложения по улучшению возможностей нашего продукта. Поэтому мы полностью уверены, что новая версия ALD Pro станет надежным инструментом для достижения бизнес-целей и технологического лидерства наших клиентов», — отметил Алексей Фоменко, директор департамента разработки средств управления «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.