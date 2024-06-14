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«Базальт СПО» при поддержке Фонда содействия инновациям создала открытую библиотеку libdomain для управления службами каталогов

«Базальт СПО» разработала и развивает открытую библиотеку libdomain, предназначенную для создания и применения инструментов администрирования доменов с различной организацией: Samba, FreeIPA, Active Directory, OpenLDAP. Это упрощает выполнение проектов по переводу ИТ-инфраструктуры на российское ПО. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Библиотека включена в независимый открытый репозиторий проекта «Сизиф» и в 11 программную платформу (p11).

В libdomain 0.9.13 реализованы: начальная поддержка Samba, набор тестов для Samba, тесты для TLS, тесты для добавления и удаления, модификации и переименования компьютеров в OpenLDAP.

Работа над библиотекой продолжается, ее функции будут расширяться.

Разработчики могут использовать libdomain вместо написания API (Application Programming Interface) под каждую службу каталогов. В библиотеке есть модуль, который распознает, с какой именно службой каталогов происходит взаимодействие.

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Библиотека выпущена под лицензией GNU GPLv2, что позволяет каждому разработчику воспользоваться ею для создания: специализированных средств управления доменной инфраструктурой; дополнительных коммерческих приложений; средств интеграции с другими приложениями; средств автоматизации процессов в крупных организациях; специализированных модулей для PowerShell; сред администрирования и т. д.

Библиотека libdomain разработана при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям («Фонд Бортника»).

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