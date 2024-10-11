«МТС Линк» и ALD Pro – программный стек для онлайн-мероприятий любого масштаба

Эксперты «Группы Астра» и компании «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») завершили комплекс проверок совместимости службы каталогов для Linux ALD Pro с облачной и серверной версиями платформы для онлайн-коммуникации «МТС Линк». Исследования затронули весь функционал продуктов, и их результаты показали, что решения корректно работают в связке, их можно использовать без ограничений. Работоспособность программного стека подтверждена сертификатом, выданным в рамках программы кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформой «МТС Линк» миллионы организаций по всей стране пользуются для проведения онлайн-совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных событий. С ее помощью множество компаний создает собственные курсы, интерактивные онлайн-доски и т.п. Согласно данным, которые собрали аналитики рынка, в год на «МТС Линк» проходит около 5 млн мероприятий, а число их участников достигает 30 млн.

Интеграция ALD Pro и «МТС Линк» обеспечивает компаниям-пользователям сразу несколько значимых преимуществ. Во-первых, снизится нагрузка на ИТ-подразделения, так как упростится работа системных администраторов благодаря гибкости настройки, применению системного подхода к администрированию и оптимизации ресурсов, а во-вторых, пользователям станет удобнее проводить онлайн-встречи, ведь теперь они могут задействовать свои доменные учетные записи для аутентификации в «МТС Линк». Кроме того, применение комплексного решения позволит повысить общий уровень инфобезопасности за счет авторизации доступа пользователей на основе информации из централизованной службы каталогов.

«Сегодня автоматизация процессов внутри компаний становится критически важной для поддержания конкурентоспособности и повышения эффективности. «Группа Астра» предлагает прекрасное решение, которое создает единую точку управления для всех ИТ-ресурсов заказчика. В прошлом году мы протестировали и подтвердили совместимость платформы «МТС Линк» и операционной системы Astra Linux. Интеграция с ALD Pro — следующий совместный шаг на пути создания полностью импортонезависимого и безопасного стека решений для бизнеса», — отметил руководитель направления Enterprise «МТС Линк» Владимир Карпенко.

«Служба каталогов ALD Pro – это система централизованного управления учетными записями и другими объектами домена, обеспечивающая единую точку входа. Изначально при ее создании мы ориентировались на открытый софт FreeIPA, при этом в ходе работы реализовали множество улучшений, которые актуальны именно для российских пользователей: иерархию структурных подразделений, централизованную настройку рабочих мест через механизм групповых политик и пр. Стоит отметить, что максимальная польза от внедрения службы каталогов достигается, когда ее интегрируют с корпоративными приложениями и сервисами, поэтому команда ALD Pro прилагает много усилий для расширения экосистемы совместимых приложений. «МТС Линк» — это одно из лучших решений для бизнес-коммуникаций и совместной работы, и мы очень благодарны коллегам за плодотворное сотрудничество», — сказал директор по развитию серверного ПО «Группы Астра» Евгений Паутов.