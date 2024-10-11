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«МТС Линк» и ALD Pro – программный стек для онлайн-мероприятий любого масштаба

Эксперты «Группы Астра» и компании «Вебинар Технологии» (бренд «МТС Линк») завершили комплекс проверок совместимости службы каталогов для Linux ALD Pro с облачной и серверной версиями платформы для онлайн-коммуникации «МТС Линк». Исследования затронули весь функционал продуктов, и их результаты показали, что решения корректно работают в связке, их можно использовать без ограничений. Работоспособность программного стека подтверждена сертификатом, выданным в рамках программы кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформой «МТС Линк» миллионы организаций по всей стране пользуются для проведения онлайн-совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных событий. С ее помощью множество компаний создает собственные курсы, интерактивные онлайн-доски и т.п. Согласно данным, которые собрали аналитики рынка, в год на «МТС Линк» проходит около 5 млн мероприятий, а число их участников достигает 30 млн.

Интеграция ALD Pro и «МТС Линк» обеспечивает компаниям-пользователям сразу несколько значимых преимуществ. Во-первых, снизится нагрузка на ИТ-подразделения, так как упростится работа системных администраторов благодаря гибкости настройки, применению системного подхода к администрированию и оптимизации ресурсов, а во-вторых, пользователям станет удобнее проводить онлайн-встречи, ведь теперь они могут задействовать свои доменные учетные записи для аутентификации в «МТС Линк». Кроме того, применение комплексного решения позволит повысить общий уровень инфобезопасности за счет авторизации доступа пользователей на основе информации из централизованной службы каталогов.

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«Сегодня автоматизация процессов внутри компаний становится критически важной для поддержания конкурентоспособности и повышения эффективности. «Группа Астра» предлагает прекрасное решение, которое создает единую точку управления для всех ИТ-ресурсов заказчика. В прошлом году мы протестировали и подтвердили совместимость платформы «МТС Линк» и операционной системы Astra Linux. Интеграция с ALD Pro — следующий совместный шаг на пути создания полностью импортонезависимого и безопасного стека решений для бизнеса», — отметил руководитель направления Enterprise «МТС Линк» Владимир Карпенко.

«Служба каталогов ALD Pro – это система централизованного управления учетными записями и другими объектами домена, обеспечивающая единую точку входа. Изначально при ее создании мы ориентировались на открытый софт FreeIPA, при этом в ходе работы реализовали множество улучшений, которые актуальны именно для российских пользователей: иерархию структурных подразделений, централизованную настройку рабочих мест через механизм групповых политик и пр. Стоит отметить, что максимальная польза от внедрения службы каталогов достигается, когда ее интегрируют с корпоративными приложениями и сервисами, поэтому команда ALD Pro прилагает много усилий для расширения экосистемы совместимых приложений. «МТС Линк» — это одно из лучших решений для бизнес-коммуникаций и совместной работы, и мы очень благодарны коллегам за плодотворное сотрудничество», — сказал директор по развитию серверного ПО «Группы Астра» Евгений Паутов.

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