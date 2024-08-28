Обновление RooX UIDM: автовыбор каталога пользователей в зависимости от домена

В системе управления доступом RooX UIDM появилась возможность автоматически выбирать LDAP-сервер с данными пользователя в зависимости от домена. Функция обеспечивает единый вход сотрудников из разных подразделений и компаний-партнеров без необходимости мигрировать данные из нескольких источников в общее хранилище.

Как правило, компании используют службы каталогов для хранения учетных данных пользователей внутренних систем (используются сервера Active Directory или аналоги). По разным причинам в компании может быть несколько доменов пользователей, которые обслуживаются разными серверами. Например, пользователи могут быть сотрудниками разных филиалов или работать в компании-партнере.

Если компания стремится обеспечить единый вход пользователей в различные системы, то перед ней встает задача, как объединить разные источники учетных данных в момент входа пользователя в систему.

Новая функция в системе управления доступом RooX UIDM решает эту задачу. При входе через форму входа или с использованием Kerberos RooX UIDM определяет домен пользователя и в зависимости от домена выбирает, какое подключение к LDAP-серверу использовать в данном случае.

С помощью новой функции можно реализовать единую форма входа для всех пользователей, независимо от источника учетных данных. В этом случае нет необходимости мигрировать данные из нескольких источников в единое хранилище доступа.

Обновление расширило возможности существующей в RooX UIDM функции объединенной аутентификации пользователей из нескольких служб каталогов, которая облегчает вход в различные корпоративные сервисы, когда в компании развернут так называемый «мультилес».

Это обновление RooX UIDM подходит для крупных и средних компаний, стремящихся упростить и унифицировать процесс входа для своих пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности.