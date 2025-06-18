Разделы

Безопасность
|

В RooX UIDM реализована поддержка алгоритма хеширования Argon2 для усиленной защиты паролей

В системе управления доступом RooX UIDM реализована поддержка алгоритма Argon2 — современного и устойчивого к вычислительным атакам способа хеширования паролей. Используется версия Argon2id с гибкой настройкой параметров. Поддерживается два варианта перехода на новый алгоритм хеширования.

Пароли на сервере аутентификации не хранятся в открытом виде. Вместо этого на сервере, как правило, сохраняются только хеши. Argon2 — современный алгоритм хеширования, признанный мировым сообществом как наиболее эффективный и безопасный способ защиты паролей. Он стал победителем международного конкурса Password Hashing Competition (PHC) и включён в рекомендации таких организаций, как NIST и IETF.

Интеграция Argon2 в RooX UIDM — это следующий шаг в развитии платформы управления доступом, направленный на соответствие самым высоким требованиям информационной безопасности и повышение доверия со стороны корпоративных заказчиков. Используемая в RooX UIDM версия Argon2id, настроенная в соответствии с рекомендациями OWASP, повышает стойкость системы аутентификации к вычислительным атакам, что снижает риск компрометации паролей.

В отличие от устаревающих решений, Argon2 позволяет гибко настраивать параметры безопасности: например, объём используемой памяти, количество итераций, уровень параллелизма, соль, длину хеша. Это обеспечивает устойчивость к атакам с использованием специализированного оборудования (GPU, ASIC) и делает подбор паролей экономически нецелесообразным. В RooX UIDM поддержана функция настройки этих параметров.

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira
цифровизация

Кроме того, Argon2 поддерживает пароли произвольной длины, что является его преимуществом по сравнению с некоторыми другими алгоритмами, например, bcrypt, где длина ограничена 72 байтами. Пользователи могут использовать длинные парольные фразы. Это согласуется с современными рекомендациями уделять большее значение длине пароля, а не только разнообразию символов в нем.

«Для текущих клиентов мы предлагаем два регламента перехода на новый алгоритм хеширования. В первом варианте смена алгоритма произойдет при плановой смене пароля, например, регламентной смене согласно политикам безопасности. В этом случае пользователи сохранят возможность использовать старый пароль до этого момента. Также в RooX UIDM есть функция принудительной смены пароля. С ее помощью можно оперативно перейти на алгоритм хеширования Argon2 в любой момент», — сказал директор по сервисам RooX Егор Леднев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

«Касперский» превращается в сотового оператора. Обещана поддержка более 150 стран и 2000 тарифов

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Троян-шифровальщик для Android обзавелся модулем безвозвратного удаления файлов, исключающим восстановление данных

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Роскадастр создает по всей стране собственные центры информационной безопасности на базе отечественных серверов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще