RooX представила корпоративное решение для автоматизации управления доступом

Компания RooX объявила о выпуске RooX UIDM Enterprise — российской системы управления доступом сотрудников и подрядчиков для крупных организаций и сложных корпоративных сред. Продукт подойдет в ситуациях, когда необходимо комбинировать IAM (управление идентификацией и аутентификацией) и IDM (управление жизненным циклом учетных записей) с высокой степенью автоматизации бизнес-процессов.

RooX UIDM Enterprise обеспечивает единую точку входа сотрудников (SSO) и мультифакторную аутентификацию по современным стандартам (логин+пароль, Kerberos, OTP, сертификаты и др.), а также развёрнутое управление доступами через ролевую модель доступа (роли, полномочия, группы и временные права). Продукт поддерживает интеграцию с корпоративными каталогами пользователей (LDAP, мультидоменные структуры), автоматизацию кадровых событий и оргструктуру (включая импорт из кадровой системы).

RooX UIDM Enterprise позволяет управлять доступом не только сотрудников, но и подрядчиков. С помощью функциональности выдачи временных прав можно разрешить доступ внешних исполнителей к необходимым ресурсам исключительно на период договора. По окончании срока действия договора доступы автоматически отзовутся.

В состав RooX UIDM Enterprise входит Access Gateway — компонент для защиты доступа к приложениям и реализации современных стратегий доступа, в том числе Zero Trust. Решение также включает инструменты для службы ИБ: централизованный аудит, контроль жизненного цикла учётных записей, логирование и интеграции с корпоративными системами ИБ.

Техническая архитектура RooX UIDM Enterprise ориентирована на отказоустойчивость, горизонтальное масштабирование и гибкие варианты развёртывания: on-premise или в изолированном приватном облаке, а также поддержку установки на виртуальные машины или Kubernetes-окружение. Такой подход позволяет органично вписать систему в существующую инфраструктуру заказчика и обеспечить прогнозируемую работу в корпоративной среде.

«RooX UIDM Enterprise — это решение для предприятий, которым необходима комплексная автоматизация управления доступами. Сегодня недостаточно просто обеспечить вход в приложения — важно управлять доступом на уровне ролей, событий и бизнес-процессов, а также легко интегрировать этот контур с корпоративными системами. RooX UIDM Enterprise даёт это на базе одной платформы», — сказал генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.

Продукт включён в реестр отечественного программного обеспечения и соответствует требованиям ФСТЭК, ГОСТ, ЦБ.

RooX UIDM Enterprise расширяет функциональность других продуктов линейки — RooX UIDM Base, обеспечивающего SSO и 2FA для базовых корпоративных потребностей, и RooX UIDM Pro, объединяющего IAM и IDM в одном продукте для средних компаний.

