RooX предоставит систему аутентификации в облачной инфраструктуре

Система управления доступом RooX UIDM стала доступна для облачного развертывания. Это позволит крупному и среднему бизнесу существенно сократить time-to-market и бюджет на запуск системы управления аутентификацией и авторизацией. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Размещение в облаке позволяет сэкономить время на организацию ИТ-инфраструктуры и доступа к ней пользователей. Внедрение системы управления доступом в облачном варианте можно полностью поручить подрядчикам, предоставив доступ только к необходимой части инфраструктуры.

«Внедрение системы управления в облаке будет особенно выгодно тем компаниям, которые уже используют в работе облачные бизнес-приложения или SaaS. Эффективное управление такими системами, как облачная бухгалтерия, облачный таск-менеджер и облачное хранилище документов, сможет обеспечить только облачная система управления доступом», — сказал генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.

Облачная инсталляция RooX UIDM доступна для размещения как в облаке заказчика, так и у любого провайдера IaaS. Использование такого варианта поставки системы позволит компании организовать точечный доступ к сети для администраторов и подрядчиков и тем самым повысить информационную безопасность компании.

«Мы уже провели облачную интеграцию первым нашим заказчикам. Внедрение системы в таком формате проходило в достаточно быстром темпе. Тестовое окружение мы развернули за два-три дня, а весь проект от начала до конца, вместе с интеграциями, занял всего несколько недель. Мы планируем и дальше развивать облачный вариант RooX UIDM и приглашаем отечественных вендоров к партнерству для обеспечения совместимости продуктов, а также их интеграции», — отметил директор по сервисам RooX Егор Леднев.