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Cloud4Y предоставил «Петерконсалт» сервера и сервис NextCloud

Облачный провайдер Cloud4Y предоставил компании «Петерконсалт» сервера и сервис NextCloud.

Компания «Петерконсалт» была основана в 1994 г. как производитель медицинских и промышленных изделий с использованием источников ионизирующего излучения. Обладает всеми необходимыми разрешительными документами и лицензиями, а также производственными помещениями, необходимыми для работы. Компания обслуживает российские и иностранные компании, ведущие свой бизнес на территории РФ.

«Петерконсалт» требовалось решение для организации более удобного, безопасного обмена документацией и внутренними файлами. Оптимальным вариантом с точки зрения стоимости и простоты интеграции в бизнес-процессы оказался сервис NextCloud. Решение обеспечивает преимущества совместной работы с файлами в онлайн-режиме с соблюдением требований безопасности.

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Администраторы могут контролировать и направлять поток данных между пользователями на серверах или между ними. Тегирование файлов на основе правил позволяет ограничивать доступ, преобразовывать, удалять или сохранять данные в соответствии с юридическими нормами и требованиями бизнеса. Технические специалисты провайдера оказали необходимую поддержку в ходе интеграции и настройки сервиса, бесшовно организовав систему обмена файлами в «Петерконсалт».

Дополнительно по модели IaaS были развёрнуты виртуальные сервера, на которых выполняются другие задачи консалтинговой компании.

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